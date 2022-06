Valt doek over Toneelhuis en Troubleyn? Mogelijk vandaag beslissing over cultuursubsidies: dit staat op het spel

Plan B voor het Toneelhuis?

Het Toneelhuis is het grootste stadstheater in Vlaanderen en heeft zijn thuisbasis in de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Het gezelschap staat sinds 2006 onder de artistieke leiding van Guy Cassiers, dit seizoen is zijn laatste. Momenteel krijgt het Toneelhuis elk jaar 3,1 miljoen euro. Er werken zo'n 80 mensen.

Als de minister het Toneelhuis wil redden, dan moet hij zoeken naar criteria in het Kunstendecreet om die beslissing te motiveren. Artistieke kwaliteit is een van de criteria, dat is een manier om het dossier alsnog te subsidiëren. Al dreigen dan juridische stappen van andere organisaties.



Er is ook een tweede optie, waarbij de minister op een andere manier een extra budget toekent, met duidelijke voorwaarden. Een apart budget, los van het huidige decreet, om zo de band tussen Vlaanderen en het stadstheater niet te verbreken. Of het zover komt is onduidelijk. Er wordt veel gefluisterd.