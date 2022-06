Trein in Gent tijdelijk stilgelegd na melding van apenpokken: "Risico op besmetting is zeer laag"

In het station van Gent-Sint-Pieters is een trein geëvacueerd na een melding van het apenpokkenvirus. Toen de treinbegeleider de tickets van enkele reizigers wou controleren, merkte hij symptomen van het apenpokkenvirus. "Indien de reizigers met symptomen effectief drager zijn van apenpokken, dan nog is er voor de andere reizigers weinig risico op een besmetting", stelt Joris Moonens van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid.