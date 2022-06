UZ Gent waarschuwt voor ingeslikte knoopbatterijen bij kinderen: "Kan levensbedreigend zijn"

Het UZ roept ouders op om niet te nonchalant om te gaan met dagdagelijkse voorwerpen waarin een knoopbatterij zit. In speelgoed voor baby's moeten de batterijen achter een luikje zitten dat alleen via een vijs open te krijgen is. Maar in speelgoed voor jonge kinderen is dat niet het geval. Ook in afstandsbedieningen en horloges zitten knoopbatterijen. "Geen batterijen laten slingeren is de boodschap, en de lege batterijen naar een Recupel-inzamelpunt brengen", besluit Vande Velde. Zo'n inzamelpunt vind je heel dikwijls in de supermarkt.