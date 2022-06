Vader van advocate uit Beringen aangehouden voor poging tot moord op schoonzoon

De 63-jarige man had het vuurwapen bij zich toen de schermutseling maandag begon in een huis aan de Laarbemdeweg in Beverlo. De schoonzoon kon het wapen afpakken, maar moest eerst drie kogels incasseren; een door het been en twee kogels in de rug. Daarna kreeg de jongere man ook enkele klappen met onder meer bakstenen, waarna hij zich verweerde en zelf ook enkele slagen uitdeelde.