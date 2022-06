Vanaf vandaag strandredders in elke kustgemeente

Wie zin krijgt om de komende dagen in zee te gaan zwemmen, kan dat op een veilige manier. Vanaf vandaag is er in élke kustgemeente minstens 1 redderspost geopend, van Knokke-Heist tot De Panne. Nochtans is het in deze periode niet makkelijk om redders te vinden. "De redders aan onze kust zijn vooral jobstudenten", zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, "die zitten nu volop in de examens, maar het is ons gelukt."

Het zeewater is wel nog redelijk koud: zo'n 15 graden ongeveer. Maar dankzij de kustredders kan je dus met een gerust hart de zee in. In juli en augustus zijn alle reddersposten dan geopend, dus meerdere per kustgemeente. Dan staan er 450 redders op het strand om alles veilig te laten verlopen.