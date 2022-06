Veiligheidsdiensten op Brussels Airport gaan beter samenwerken tegen criminaliteit en terrorisme

De prioriteiten van de diensten zijn ook vastgelegd: ze moeten in de eerste plaats inzetten op de strijd tegen drugshandel; radicalisering, extremisme en terrorisme; en illegale economie. "De aanpak heeft nu al resultaten opgeleverd", zegt Ine Van Wymersch, die als procureur van Halle-Vilvoorde bevoegd is voor de luchthaven. "Zo is er een witwasorganisatie blootgelegd die cash geld naar het buitenland smokkelde, er is een koppel gearresteerd dat drugs naar het buitenland verzond via postpakketten, en er werd 70 kilo cocaïne onderschept."