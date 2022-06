Verenigde Staten beloven 1 miljard dollar extra militaire steun aan Oekraïne

Ook Duitsland maakte vandaag bekend dat het drie raketsystemen zal leveren. Dat is er één minder dan eerder aangekondigd. Volgens de Duitse minister van Defensie kan Duitsland er niet meer leveren, omdat anders de gevechtskracht van het Duitse leger in gevaar komt.



De Amerikaanse minister van Defensie Austin heeft er tijdens een bijeenkomst van de NAVO in Brussel op aangedrongen dat het Westen dringend meer wapens moet leveren aan Oekraïne. "Het is een cruciaal moment in de oorlog. We kunnen het ons niet veroorloven om te verslappen."