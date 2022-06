Waarschuwingsfase warmteactieplan van kracht: "Drink voldoende en draag zorg voor de meest kwetsbaren" 

Ook het KMI heeft de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. Door het warme weer, in combinatie met luchtvervuiling en intense zonneschijn, kan de ozon- concentratie in de lucht toenemen, en dat is niet goed voor de gezondheid. "Het is al warm en het wordt nog warmer. Vrijdag zo'n 30 graden, zaterdag tussen 30 en 35 graden", zegt weerman Frank Deboosere. "We vragen aan de mensen om daar rekening mee te houden. Voorkomen is beter dan genezen."