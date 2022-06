Wapenexpert waarschuwt bij "Vranckx en Byloo": wapens voor Oekraïne dreigen later op zwarte markt in Europa te belanden

Om te vermijden dat het ook nu weer zover komt, en dat de wapens in Europa opduiken, hoopt Cops dat wapenproducenten hun producten traceren en zo in de gaten houden waar die zoal belanden. Maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt, weet Cops niet. “Het lijkt me logisch dat je in een oorlogssituatie niet alle wapens dag na dag kan opvolgen. Maar het is wel cruciaal dat Europa en zijn lidstaten op het moment dat het conflict bevriest, of hopelijk snel beëindigd raakt, heel snel naar daar kunnen gaan om die wapens te inventariseren.”