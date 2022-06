Werkt een ruisend geluid om beter te slapen? "Wetenschappelijk niet bewezen, maar test het vooral zelf"

"Die redenering houdt enigszins steek", zegt Wauters. "Onze zintuigen zijn getraind op verandering. Wanneer we een nieuw geluid waarnemen, schrikken we wakker. Dat heeft te maken met gewenning. Als we een nieuw parfum hebben, ruiken we dat ook beter dan het parfum dat we al jaren gebruiken. En bewegende reclamebeelden springen meer in het oog dan stilstaande."