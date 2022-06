Wolven lopen 's ochtends bij daglicht rustig terug naar huis

"Het is niet makkelijk om zo'n beelden te maken", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "Wolven worden wel steeds meer gezien in gebieden waar mensen wonen. Dat is perfect normaal. Zo lang de wolven geen mensen zien, zijn gebouwen slechts stapels bakstenen en zien zij die gebouwen niet als gevaarlijk. Wolven zien op klaarlichte dag, het zal meer en meer voorkomen in onze provincie", besluit Loos.



BEKIJK hier de beelden van Robby Scheelen :