Zeldzame ralreiger duikt voor het eerst op in Gent: "De vogel zal hier in de toekomst misschien ook broeden"

Het zou wel eens kunnen dat de ralreiger zich in de toekomst in België zal vestigen, zegt Verbelen. "Deze twee ralreigers zijn wellicht mannetjes, dus ze zullen hier zeker niet broeden. Maar aangezien we vaker lange periodes van warmte meemaken, wordt de kans groter dat de ralreiger over 10 à 20 jaar een broedvogel wordt in Gent."

De ralreigers werden het vaakst gespot in natuurgebieden De Bourgoyen en aan de Gentse haven. "Maar wie nu nog een glimp van de vogel wil opvangen, is wellicht te laat", besluit Verbelen. "De kans is groot dat de vogel intussen vertrokken zijn naar het noorden of naar het zuiden."