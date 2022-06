Zomerse stoelen brengen kleur in de binnenstad van Roeselare

Vanaf vandaag kan je in de binnenstad van Roeselare genieten van 231 kleurrijke zomerstoelen. De stoelen staan los verspreid over 7 locaties in de binnenstad. “De kracht van de stoelen is dat ze geen vast meubilair zijn. Dat zorgt dat mensen spontaan kunnen gaan neerzitten waar ze willen”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

Het stadsbestuur van Roeselare wil spontane sociale contacten tussen burgers aanmoedigen. De stad hoopt ook dat mensen verborgen, groene plekjes in de binnenstad ontdekken en er volop kunnen genieten van de rust. Roeselare deed inspiratie op in Parijs. Daar hebben ze ook zo’n stoelen in het stadspark Jardin de Luxembourg.