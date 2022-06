Minister Demir na de bedreigingen: "Doelbewuste desinformatie wakkert boosheid landbouwers extra aan"

Ook op de infoavond zelf ging het er emotioneel aan toe, met getuigenissen en boze reacties van landbouwers die zich geviseerd en in de steek gelaten voelen. "Ik word daar natuurlijk niet vrolijk van en ik doe dat ook niet voor mijn plezier", zegt minister Demir in "Terzake" op Canvas.

"Maar wat is het alternatief? Als we dit niet uitvoeren, komen we in een vergunningsstop terecht zoals in Nederland. En dat zou rampzalig zijn voor de toekomstige generaties. We doen dit om in de toekomst nog vergunningen te kúnnen verlenen, niet alleen aan landbouwbedrijven, maar ook aan de industrie en woningbouw."