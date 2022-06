Kinderrechtenorganisatie: "80 procent kinderen Gaza lijdt aan depressie na 15 jaar blokkade"

De resultaten tonen een ernstige toename van kinderen die zich angstig voelen. Zo gaf 84 procent van de kinderen aan zich angstig te voelen ten opzichte van 50 procent in 2018. 77 procent voelde zich depressief of verdrietig tegenover 62 procent tijdens het eerdere onderzoek. Ook 78 procent gaf aan in rouw te zijn tegenover 55 procent in 2018.



Bovendien gaf meer dan de helft van de kinderen in Gaza aan dat ze zelfdoding hebben overwogen. Daarnaast verwonden drie op de vijf kinderen zichzelf. Het zijn zeer dramatische en verontrustende cijfers over de mentale toestand van de jeugd in de regio.