Acht miljoen Australiërs aangespoord om 's avonds lichten uit te doen

In Australië vraagt de minister van Energie Chris Bowen de gezinnen in New South Wales om elke avond twee uur lang geen elektriciteit te gebruiken als ze "de keuze hebben". De minister zei ook dat hij "ervan overtuigd is dat stroomonderbrekingen zo vermeden kunnen worden".

"Als je een keuze hebt over wanneer bepaalde items moeten worden uitgevoerd, laat ze dan niet van 18 tot 20 uur 's avonds gebeuren", zei hij tijdens een televisietoespraak.

Zijn oproep komt er nadat de belangrijkste groothandelsmarkt voor elektriciteit in Australië werd opgeschort door een stijging van de prijzen.