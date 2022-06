Jongeren nemen Borgerhoutse bibliotheek Vrede onder de loep om boekencollectie diverser te maken

Met deze tips van de jongeren wil de bib een betere leesbeleving aanbieden, die alle Borgerhoutenaren kan samenbrengen. Ook districtsschepen voor Cultuur Aïssatou Cissé is blij met de uitkomst van het project. “Ze hebben ons concrete suggesties gegeven om de bib verder te ontwikkelen tot een ontmoetingsplek. We willen de dialoog tussen mensen en gemeenschappen in Borgerhout levendig houden. Dit is dan ook niet het eindpunt, maar net een start om iedereen zich nog meer thuis te laten voelen in ons district.”