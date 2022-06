Vanaf dit jaar hogere taks op tweede verblijf in Blankenberge, dat nu tweede duurste badstad is

De reden voor de hogere taks van Blankenberge is het algemeen duurdere leven. "De kosten voor de stad lopen ook snel op", zegt schepen voor Financiën, Patrick De Meulenaere (N-VA). "Tussen 2014 en 2019 is de taks op tweede verblijven elk jaar omhoog gegaan door de inflatie, met een index van 5 procent. In 2020 en 2021 hebben we dat niet gedaan. Waardoor we nu in een keer 3 keer 5 procent omhoog gaan."

De belasting op tweede verblijven in Blankenberge zal concreet dus 150 euro meer kosten, van 950 euro per jaar naar 1.100 euro. De verhoging moet volgende week wel nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Als dat gebeurt, wordt Blankenberge de op een na duurste badstad om een tweede verblijf te hebben. Koksijde is het duurst, met maximaal 1.215 euro per jaar.