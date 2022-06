Boetegeld nieuwe trajectcontroles Bonheiden gaat dan toch niet naar omstreden privébedrijf 

In Bonheiden komen er tegen begin volgend jaar 10 nieuwe trajectcontroles bij. De gemeente heeft al drie trajecten waarop camera's controleren of je niet te snel rijdt tussen twee punten. Maar dat volstond niet. "Wekelijks lopen er klachten binnen rond overdreven snelheid. Heel wat inwoners voelen zich onveilig in hun eigen straat", klinkt het bij het gemeentebestuur. Daarom worden nu vooral straten aangepakt rond scholen en waar veel fietsers passeren.