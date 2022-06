Bouwwerf blijft gesloten na dodelijk arbeidsongeval in Watermaal-Bosvoorde

Volgens bronnen binnen het arbeidsauditoraat gaat het om een van de hoogste borgsommen van de laatste twee decennia. "Wat er maandag is gebeurd, is zeer erg", klinkt het in de wandelgangen. "De sector moet worden wakker geschud."

Er zijn dit jaar al zes dodelijke ongevallen gebeurd op bouwwerven in Brussel. Dat zijn er meer dan in de voorgaande vier jaar samen. Maandag kwamen twee arbeiders om het leven op een van de werven aan de oude AXA-kantoren in Watermaal-Bosvoorde nadat ze een betonnen plaat op zich kregen. Woensdag raakte ook nog een arbeider levensgevaarlijk gewond toen hij op een werf in het centrum van Brussel een val van drie meter maakte.