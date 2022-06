Boze boeren overhandigen 2.000 bezwaarschriften aan het stadsbestuur van Peer

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met morgen. De gemeenten waar de bezwaarschriften worden ingediend krijgen dan nog een maand de tijd om die over te maken aan de Vlaamse overheid. Pas dan zal duidelijk worden hoeveel bezwaarschriften er via de gemeeenten zijn ingediend in heel Vlaanderen. De gemeentebesturen zelf moeten voor 1 augustus hun advies over de stikstofplannen overmaken. De gemeentebesturen van Bree, Borgloon, Hechtel-Eksel en Maaseik hebben onlangs al beslist om een negatief advies te geven over het stikstofakkoord.