Buitenzwembad Vita Den Uyt in Mol vandaag en morgen uitzonderlijk open: “Mensen zoeken nu al afkoeling in deze hitte”

Voor de werknemers van Vita Den Uyt is het al een goede voorbereiding op de zomer. “Nu hebben we nog niets voorzien, maar vanaf 1 juli hebben we opblaasbare elementen en organiseren we randactiviteiten”, vertelt Bongaers. “In onze eerste zomer van 2019 haalden we 2.000 bezoekers op een dag. Hopelijk gaan we nu ook naar dat aantal.”

Een ticket voor het buiten- en binnenzwembad kan je kopen aan de balie van het zwembad of online op hun website.