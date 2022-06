Corona-uitbraak bij gemeentepersoneel Schoten na personeelsfeest: al meer dan 30 besmettingen

"Het gaat op dit moment zo ver dat we opnieuw maatregelen moeten nemen om de dienstverlening te kunnen garanderen, maar voorlopig blijft alles draaien", zegt De Veuster. "We hebben al wel wat geleerd uit het verleden natuurlijk. We schakelen een tandje terug en we proberen om de mensen van thuis uit te laten werken indien mogelijk. Voor de rest vragen we om de regels rond afstand houden en verluchten goed te respecteren, en als het nodig is een mondmasker op te zetten."

De burgemeester blijft voorlopig gespaard. "Ik was ook op het feestje dus ik ben ook voorzichtig, maar voorlopig ben ik niet besmet. Maar ik ben nog niet lang geleden getrakteerd geweest op het virus, in maart."