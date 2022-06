Stap dichter bij crisisbelasting op overwinsten in de energiesector

Op vraag van de federale regering voerde de Nationale Bank een analyse uit over de overwinsten in de energiesector. "De Nationale Bank is van mening dat een belasting op de overwinsten zinvol is", vertelt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "In principe is de Nationale Bank voorstander van een permanent systeem, maar ze ziet ook mogelijkheden voor een tijdelijke crisisbijdrage zoals dat ook in andere landen het geval is. En daarmee gaan wij nu aan de slag."