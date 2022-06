Intrigerende grafstenen en DNA uit oude skeletten tonen de plaats waar de Zwarte Dood begonnen is

Intrigerend was dat een aantal van de graven grafstenen hadden die spraken over een 'pestilentie' en dat er veel graven waren uit de jaren 1338 en 1339. Een van de inscripties in het Syrisch - een dialect van het Aramees - luidt: "In het jaar 1649 [= 1338 n.C.] en het was het jaar van de tijger, in het Turks 'Bars'. Dit is het graf van de gelovige Sanmaq. [Hij] stierf door pestilentie."

Nu hoeft het middeleeuws 'pestilentie' niet noodzakelijk de pest te betekenen, het kan op allerlei vreselijke ziekten en epidemies slaan. Maar dat het gebied getroffen was door een epidemie in de jaren 1338-39, bleek wel duidelijk toen de geschiedkundige Philip Slavin de opgravingen van bijna 140 jaar geleden nader bekeek.

Op basis van de verslagen van de opgravingen kwam hij immers tot de conclusie dat van de 467 graven die precies gedateerd konden worden, er minstens 118 uit die twee jaren stamden.

Slavin, een van de senior auteurs van de nieuwe studie en een historicus aan de University of Stirling in het VK, had het gevoel dat hij iets belangrijks op het spoor was, maar om zeker te zijn had hij DNA nodig.

"Ik was bijna 100 procent zeker dat dit het begin van de Zwarte Dood was", zo zei hij in Science, "maar zonder DNA kon ik dat op geen enkele manier bewijzen."