Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ongeval met drie vrachtwagens op E19 in Meer: snelweg volledig dicht

De vrachtwagenchauffeur kwam donderdagnamiddag om het leven bij een kop-staartbotsing met twee andere vrachtwagens tussen de uit- en oprit in Meer, in Hoogstraten, bij de Nederlandse grens. Dat zegt de federale politie. De E19 in Meer is volledig dicht.

Het verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand vanuit Antwerpen richting Breda en Rotterdam te rijden, via de A12 langs Bergen-Op-Zoom. Het ongeval zorgt op de E19 voor een zes kilometer lange file vanaf Loenhout. Het verkeer moet de snelweg verlaten om voorbij het ongeval te geraken, maar ook het lokale wegennet is verzadigd.