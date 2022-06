Elman Peace, een organisatie die kinderen en vrouwen steunt in Somalië, ontvangt Afrika Prijs Koning Boudewijnstichting

In Brussel wordt de KBF Afrika Prijs vanavond uitgereikt in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Het is het Elman Peace and Human Rights Center, gevestigd in de Somalische hoofdstad Mogadishu, die de prijs in ontvangst mag nemen.

De organisatie werd opgericht in 1990 en “toegewijd aan het bevorderen van vrede, het cultiveren van leiderschap en het empoweren van de gemarginaliseerde groepen in de samenleving” lezen we op hun website.



Elman Peace werd opgericht door Elman Ali Ahmed, een vredesactivist die in 1996 werd vermoord, zijn vrouw Fartuun Adan en dochter Ilwad Elman namen intussen de fakkel over.