Agressie tegen leerkrachten lager onderwijs in Maasmechelen: vakbonden en leerkrachten vragen maatregelen

Vandaag is er op vraag van de vakbond overleg tussen de leerkrachten en de directie van de scholengroep. "De leerkrachten voelen zich in de steek gelaten en willen dat de algemeen directeur naar de school komt. Ze willen dat de eisen van de vakbond ook nageleefd worden. Ze vragen van hem vooral steun.", zegt Yves Vannijlen. En één van die eisen is dus dat de veiligheid gegarandeerd kan worden. "Dus stap één: toegang ontzeggen. En als een papa toch naar school komt, bijvoorbeeld voor een oudercontact, dat een vertegenwoordiger van de scholengroep daarbij ook aanwezig is zodat de leerkrachten ook voelen dat er steun is van de scholengroep."