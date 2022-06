Extra bodemonderzoek voor sanering van voormalige arseenfabriek in Bocholt

OVAM wil de vervuiling zelf gaan aanpakken. "In 2018 en 2019 hebben we op en rond de site al een uitgebreid onderzoek gedaan, dus we weten waar de verontreiniging zit", gaat Verheyen verder. "Maar om het bodemsaneringsproject voor te bereiden, om te bepalen op welke manier het best gesaneerd kan worden, is nog extra veldwerk nodig. Dat houdt in dat men extra peilbuizen gaat plaatsen, om extra metingen te kunnen doen."