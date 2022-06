Facebook gaat TikTok achterna: meer video’s en Messenger keert terug in de Facebook-app

Om die negatieve trend te keren, wil Facebook nog meer inzetten op video. Reels, dat geïnspireerd is op TikTok, kreeg al een prominente plaats op Instagram en Facebook. Maar Meta, het moederbedrijf boven Facebook, wil nog een stap verder gaan. In de toekomst zullen gebruikers in hun tijdlijn minder berichten van vrienden en familie te zien krijgen. In ruil krijgen populaire video’s van mensen die je niet kent wél meer aandacht en dat op basis van je interesses. Exact hoe TikTok vandaag ook al werkt.