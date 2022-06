Elf maanden na de overstromingen maakt Galler weer chocolade in Vaux-sous-Chèvremont 

De fabriek van Galler staat net naast de Vesder, de rivier die in juli vorig jaar een ware ravage aanrichtte in Wallonië. In de ruim 3.500 vierkante meter grote ateliers van de chocoladefabriek in Vaux-sous-Chèvremont stond het water 1,80 meter hoog. Het productieatelier, de boetiek in Vaux en een deel van de kantoren werden van de kaart geveegd. De verliezen liepen op tot 14 miljoen euro.