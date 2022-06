Niet meer bouwen op 3 gebieden in Assebroek: "Open ruimte om wateroverlast te voorkomen"

Het gaat om stukken open ruimte onder de Mispelaar, aan de Assebroekse Meersen en een stuk aan de Sint-Trudostraat. "Vlaanderen had die stukken vroeger aangeduid om te mogen op bouwen indien nodig", vertelt Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Mochten er toch gebouwen op die plekken komen, dan zou het regenwater moeilijker kunnen wegvloeien op een natuurlijke manier. "We hebben daarom als stad beslist om niet meer te bouwen. We gaan die woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden, maar groen houden. We willen wateroverlast in de toekomst vermijden en in functie daarvan gaan we ook goed bufferen. Bouwen doen we niet meer."