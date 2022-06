Gerecht onderzocht in 5 jaar tijd 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kindjes na incidenten in crèches

Ook bij één van de kindjes die hersenletsels opliepen, ging het om een ongeval met dramatische gevolgen. "Het kindje van vijf maanden was naar het ziekenhuis gebracht met een bloeding in het hoofd. De opvang zei dat het kindje was omgevallen en zijn hoofdje gestoten had aan de harde ondergrond. Later op de dag is het kind onwel geworden. Nu blijkt dat op het moment van het incident maar één begeleider aanwezig was voor 14 kinderen. De andere begeleider was boodschappen gaan doen. Die opvang is geschorst geweest en is uiteindelijk gestopt."