Al het huiswerk opnieuw: wat de vernietiging van de eindtermen betekent voor scholen, leerlingen en de Onderwijsminister

Sofie Truwant, directeur van het Stedelijk Kunstinstituut (SKI) in Gent is blij dat er in de beslissing ook rekening gehouden werd met de verzuchtingen van het kunstonderwijs. "Wij gaan geen overhaaste beslissingen nemen voor volgend schooljaar, maar de leerling moet altijd centraal staan en dan is het toch van belang om te kijken naar de context van de richting. En op dat vlak hadden wij vorige week - omdat we ons zorgen maakten over onze leerlingen - een plan voorbereid dat misschien wat afwijkt van wat in de huidige eindtermen gevraagd wordt."