Hasseltse gedetineerden trainen met succes moeilijk plaatsbare asielhonden

De honden verbleven niet permanent in de gevangenis, maar werden daar van het asiel naar toe gebracht om in totaal 16 trainingssessies bij te wonen. Voor de gedetineerden was het een zeer verrijkende ervaring, zegt Dusauchoit. "Ze hadden het gevoel iets te kunnen terug doen voor de maatschappij, maar ook dat ze iets konden betekenen voor dieren die net zoals zij achter tralies zitten met weinig toekomstperspectieven." Het Hasseltse project krijgt dan ook een vervolg in het najaar. Er komt een eigen vzw Belgian Cell Dogs, die ook in andere Vlaamse steden asielhonden aan gedetineerden zal koppelen.