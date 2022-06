Vandaag volksfeest op de Grote Markt: kijk nu al binnen in het vernieuwde stadhuis van Antwerpen

De meest opvallende verandering: het 450 jaar oude stadhuis is terug toegankelijk voor de burger. De centrale inkomhal op het gelijkvloers, te bereiken via de Grote Markt in plaats van de Suikerrui, leidt bezoekers naar verschillende lokalen die voorzien zijn voor publieke initiatieven. Op deze manier wordt de gesloten gevel van het stadhuis terug opengetrokken, het stadhuis wordt weer een open huis.