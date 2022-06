100 of 110 in plaats van 120 op de  snelweg: hoeveel bespaar je? En hoeveel langer ben je onderweg?

"Dat is tot op zekere hoogte waar," reageert Hajo Beeckman, verkeersexpert bij VRT, daarop, "maar dan wel in bijna ideale omstandigheden, in de praktijk is dat een stuk minder of zelfs onwaar. Als je 100 in plaats van 120 kilometer per uur rijdt op de snelweg, dan hou je intuïtief wat minder afstand tot je voorligger. Zo passen er theoretisch gezien meer auto’s op één kilometer snelweg, de capaciteit van de weg wordt iets beter gebruikt en zo kan je bij druk verkeer soms files vermijden. Maar dat geldt alleen als er verderop een vrije uitstroom is. Veel van onze structurele files zijn echter het gevolg van een te hoog verkeersaanbod richting onaangepaste knelpunten, zoals de ringwegen van Antwerpen en Brussel. Of je daar nu aan 120 of aan 100 kilometer per uur naartoe rijdt, dat maakt eigenlijk geen verschil.”