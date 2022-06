Hoorzitting bestorming Capitool: "Trump ging bewust akkoord met illegaal plan om Pence onder druk te zetten"

“Opmerkelijk was ook dat de architect van dat plan, advocaat en professor in de rechten John Eastman, wist dat het illegaal was. Trump ging ermee akkoord en zette Pence op de dag van de bestorming nog verder onder druk in een telefoontje, waarin hij Pence een zwakkeling noemde.”

Trump maakte zijn kiezers op 6 januari dus wijs dat Pence in zijn eentje kon bepalen of Trump president zou blijven of niet. De onderzoekscommissie prees Pence "om zijn moed om de diefstal van de Amerikaanse democratie te voorkomen”.