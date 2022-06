Huishoudhulpen keuren sociaal akkoord goed

Het akkoord houdt in dat de 150.000 huishoudhulpen in ons land 0,4 procent loonsverhoging ontvangen. Ook krijgen zij hogere vergoedingen voor hun verplaatsingen. Voor het woon-werkverkeer (met de auto of het openbaar vervoer) stijgt de terugbetaling van 75 naar 90 procent van het sociaal abonnement. Voor de verplaatsingen tussen twee klanten verdubbelt de vergoeding naar 28 cent per kilometer. De fietsvergoeding stijgt van 23 naar 25 cent per kilometer.