Inbreker justitiepaleis dreigt jarenlang in de cel te verdwijnen

Dat de man, ondanks zijn jonge leeftijd, geen onbekende is voor het gerecht, bleek donderdag op de zitting van de correctionele rechtbank waar hij zich via een snelrechtprocedure moest verantwoorden voor de inbraak. De twintiger stapelt sinds zijn meerderjarigheid de veroordelingen op en was in de jaren voordien ook vaste klant op de jeugdrechtbank. In januari van dit jaar werd hij door het Brusselse hof van beroep nog veroordeeld tot 4 jaar cel voor zijn betrokkenheid in het dossier rond de prostitutie van een 16-jarig meisje door leden van de beruchte stadsbende Fuel Gang uit Sint-Gillis.

De man moet niet alleen die celstraf nog uitzitten, maar door de inbraak in het justitiepaleis dreigt hij ook nog zijn eerder opgelopen straffen, waar in sommige gevallen een uitstel aan gekoppeld was, te moeten ondergaan. Daarnaast vordert de openbaar aanklager nog eens een effectieve celstraf van 2 jaar voor zijn stunt in het justitiepaleis, waarvan hij video’s plaatste op sociale media. “Ik had wodka gedronken en was op zoek naar geld, eten en drinken”, verklaarde hij donderdag op de zitting van de rechtbank. “Ik ben regelmatig actief op Snapchat en daarom heb ik ook foto’s en video’s online gezet.”

De Regie der Gebouwen, de beheerder van het Brusselse justitiepaleis, stelt zich burgerlijke partij op het proces en eist een schadevergoeding van 5.200 euro voor de herstelling van de vernielde ramen en deuren. Het vonnis valt op 24 juni.