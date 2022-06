Klachten tegen Brusselse politie bij Comité P stijgt

Vorig jaar opende het Comité P in totaal 2.793 klachtendossiers, een daling met 10,25 procent ten opzichte van 2020. In 2020 was er echter een recordaantal klachten, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen, de lockdown en de manifestaties tegen het coronabeleid. Het aantal klachtendossiers is in 2021 volgens het Comité P genormaliseerd en ligt volledig in lijn met de aantallen die in de jaren voor 2020 gangbaar waren.