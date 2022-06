Nicholas uit Overijse betreurt stopzetting opleiding leerkracht Latijn: "Het is de mooiste taal ter wereld"

Volgens Van Laerhoven is Latijn zeker geen dode taal, zoals vaak wordt beweerd. "Via Latijnse teksten laat ik de leerlingen in contact komen met het verleden. Bovendien wordt de taal nog veel gebruikt in de huidige samenleving. Ik laat mijn leerlingen ook zien dat de Romeinen eigenlijk met dezelfde dingen bezig waren als wij nu. Het vak Latijn gaat niet alleen over het leren van een taal, maar ook over een cultuur en een manier van leven. De Romeinen gingen vroeger naar de gladiatoren kijken, wij gaan nu in een stadion naar het voetbal kijken. De vergelijking is snel gemaakt."

Volgens Van Laerhoven betekent het schrappen van de opleiding Latijn aan de Arteveldehogeschool niet meteen het einde van het vak Latijn. "Als er studenten zijn die Latijn willen verder studeren, zullen ze zich hier niet door laten tegenhouden."