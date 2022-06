Leerlingen Schilderen en Decoratie uit Kortrijk geven kunstwerk Nesten oude glorie terug

Het schilderij, zo'n anderhalve op 3 meter groot, hing al die jaren tegen een muur in de tuin van ’t Leckerke. “Maar weer en wind hebben het kunstwerk geen deugd gedaan, dus besloten we in 2018 om het schilderij te laten restaureren”, vertelt Vercruysse. “Via mijn schoonbroer, die toen werkte aan het Guldensporencollege, kregen we contact met de opleiding Schilderen en Decoratie. Door corona konden zij er maar aan beginnen in 2021. Een jaartje later is het schilderij klaar. Het ziet er prachtig uit."