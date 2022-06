Franse president Macron, Duitse bondskanselier Scholz en Italiaanse premier Draghi zijn aangekomen in Kiev

Op foto's in Italiaanse media zagen we eerder president Macron, bondskanselier Scholz en de Italiaanse premier Draghi wel in een ouderwetse luxe-treincoupé zitten. Ze hebben een glas water voor zich, de klok achter hen staat op even over middernacht. De drie zijn gisterenavond laat aan de grens met Polen vertrokken.

Het is de eerste keer dat de drie naar Kiev trekken. Zowel de Franse president Macron als ook bondskanselier Scholz kregen eerder al kritiek omdat ze nog niet eerder naar Kiev getrokken zijn om daar voluit hun steun aan Oekraïne te betuigen.



Frankrijk zit op dit ogenblik de Europese Unie voor.