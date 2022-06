Masseur wil wereldkampioen massage worden om Gentse vzw te steunen

Peter Vermeren is gediplomeerd sportmasseur, maar tegelijk ook zorgmasseur. Dit weekend wil hij in die twee disciplines meestrijden voor de titel van wereldkampioen in de Deense hoofdstad Kopenhagen.“Zorgmassage is net iets anders dan een gewone massage”, legt Peter Vermeren uit. “Daarbij werken we op het zenuwstelsel, niet op de spieren. De geest wordt daarbij in rust gebracht.”