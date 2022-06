Menselijke resten gevonden tijdens zoekacties naar Britse journalist in Brazilië

Enkele uren voor de aankondiging werd een van de twee verdachten in de zaak naar de plaats van de zoekacties gebracht.



Braziliaanse media maakten eerder op de dag bekend dat twee broers bekend zouden hebben dat ze de twee mannen hebben vermoord. De 41-jarige Amarildo da Costa de Oliveira werd als eerste opgepakt op 7 juni. Hij werd door getuigen gezien wanneer hij per boot in dezelfde richting vertrok dan journalist en zijn gids. Oseney da Costa de Oliveira werd dinsdag opgepakt en wordt volgens de federale politie verdacht van "betrokkenheid bij de zaak".

Dom Phillips (57), die werkt voor de Britse krant The Guardian, en Bruno Pereira (41), een deskundige in inheemse volkeren, werden voor het laatst op 5 juni gezien toen ze met een boot op expeditie gingen in de regio Javari, bij de grens met Peru, waar smokkelaars van allerlei slag actief zijn. De twee waren samen op expeditie in de Valle Do Javari, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen van lokale boeren voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.

Maandag was er nog onduidelijkheid over de lichamen van de twee, nadat de vrouw van Phillips aan de Braziliaanse media had laten weten dat de mannen dood waren aangetroffen. Dat bleek echter niet waar te zijn.