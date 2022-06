Metingen luchtkwaliteit in 500 klassen starten vandaag, met vertraging door Chinese lockdown

Vandaag starten in Aarschot de eerste metingen van de luchtkwaliteit in een klas waar een luchtzuiveraar staat opgesteld van het team van Bert Blocken van de TU Eindhoven en Marc Van Ranst van KU Leuven. Maandag volgt Bilzen en later dan de rest van Vlaanderen. Nog voor het einde van het jaar moeten er metingen kunnen gebeuren op 500 plaatsen (497 in Vlaanderen en 3 in Wallonië). Het is de bedoeling om te kijken hoe luchtzuivering kan helpen om virusuitbraken, zoals corona, te vermijden. Het project zou normaal gezien al in januari van start gegaan zijn maar enkele onderdelen van de toestellen zaten vast in China door de coronalockdown. Het project zal tot eind 2022 lopen.