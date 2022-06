Onderwijsminister Weyts over vernietiging eindtermen: "Opdoffer, kwaliteit daalt al 20 jaar, de lat moét hoger"

"Een opdoffer", zo noemt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de nieuwe eindtermen te vernietigen. "De eindtermen werden ontwikkeld door vertegenwoordigers van de koepels, door leerkrachten en door experts – los van de politiek. Vervolgens werden ze zonder één tegenstem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het is een opdoffer als zelfs deze werkwijze niet meer mogelijk is."