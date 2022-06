Natuurpunt speurt een jaar lang naar leven in natuurgebied Paddenbroek in Kluisbergen

Het Paddenbroek in Kluisbergen is een gemeentelijk domein van 12 hectare, dat beheerd wordt door Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Vroeger waren het natte graslanden en ruigten (= een ruigte is een dichte vegetatie van hoog opschietende, kruidachtige planten. Een struik- en boomlaag zijn in een ruigte afwezig), maar pas in het begin van de 20e eeuw kreeg het zijn huidige uitzicht.

De vlak bij gelegen textielfabriek La Moderne liet er een stervormig bekenstelsel uitgraven met centrale vijver. Bedoeling was om er water aan te onttrekken, maar dat is nooit gebeurd. Daardoor kon het gebied natuurlijk evolueren met een rijke fauna en flora.