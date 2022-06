Oekraïense voetballer die door oorlog moest stoppen in Marioepol nu aan de slag bij SV Zulte Waregem

“Het scoutingteam van de club had hem al even op het oog”, vertelt persverantwoordelijke Sciandri Jacques. “Zo zijn de gesprekken opgestart met de makelaars. Via hen zijn we beginnen te praten en was de klik snel gemaakt. Hij is een linksachter, een verdediger die goed uit de voeten kan, maar ook aanvallend zijn steentje zal kunnen bijdragen”. Drambajev is voor een jaar gehuurd van Sjachtar Donetsk, met een aankoopoptie na afloop.

Drambajev is de derde zomertransfer voor SV Zulte Waregem. Gisteren werd de Spaanse centrale verdediger Borja Lopez (Gijon, Spaanse 2e klasse) aangekondigd, eerder al middenvelder Nicolas Rommens, kapitein van RWDM en assistentenkoning in 1B vorig jaar.